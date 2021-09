Trenutek, ko sta se velesili razumeli

V nadaljevanju preberite:

Že od začetka je bilo leto 2001 v kitajsko-ameriških odnosih težko leto. Pravzaprav se še ni polegel prah po bombardiranju kitajskega veleposlaništva v Beogradu, kar se je zgodilo dve leti prej (za kar je vodstvo v Pekingu krivdo pripisovalo izključno Ameriki), ko je že izbruhnil nov incident.



Ni minilo niti sto dni, odkar so Georgea W. Busha imenovali za novega predsednika, ko je prišlo do usodnega trčenje med ameriškim vohunskim letalom EP-3, ki je letelo okoli 160 kilometrov daleč od kitajskih vojaških objektov na arhipelagu Paracel, in lovcem kitajskega vojnega letalstva, ki je poskušal v zraku prestreči Američane.



Kitajski J-8 je padel v Južnokitajsko morje, pilota so razglasili za pogrešanega, nato pa ga slavili kot mučenika, medtem ko je bil poškodovani EP-3 prisiljen pristati na najbližjem letališču. Ker je bilo to letališče na otoku Hainan, je bil pristanek ameriškega vojaškega letala opredeljen kot kršenje ozemeljske nedotakljivosti, tako da so posadko zadržali v nekakšnem priporu.

Sledila so dolga in mučna pogajanja, vzajemno obtoževanje in celo grožnje, tako da se je zdelo, da se odnosi med silama ne bodo nikoli izboljšali. Nato pa se je zgodil 11. september.