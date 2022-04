Trideset let že ni Suade in Olge, rušilne sile pa še živijo

V nadaljevanju preberite:

V Sarajevu so se včeraj spomnili 30. obletnice začetka 44 mesecev dolgega obleganja mesta. Niz slovesnosti se je začel na mostu, na katerem sta bili ubiti Suada Dilberović in Olga Sučić, prvi dve od skupno 11.541 žrtev najdaljšega obleganja mesta v sodobni zgodovini. Aktualne razmere v Bosni in Hercegovini kažejo, da so nauki tragičnih dogodkov izpred treh desetletij potonili v pozabo.