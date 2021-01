Trump bo Bidnu pomagal pri tranziciji, a že načrtuje tudi nov začetek

Sredino divjanje protestnikov proti predsedniški zmagi demokrata Joeja Bidna je pretreslo Ameriko in svet. FOTO: Spencer Platt/AFP

Washington – Po nezaslišanem vdoru svojih privržencev v poslopje ameriškega kongresa , ki je za seboj pustil smrtno žrtev in splošni šok v državi, je republikanski predsednikkončno privolil v prenos oblasti na novega predsednika. Elektorske glasove zanj sta v zgodnjem četrtkovem jutru potrdila predstavniški dom in senat, zaradi nemirov z veliko manj ugovori, kot so napovedovali.Trump bo novi administraciji pomagal pri pripravah na prevzem oblasti dvajsetega januarja, še naprej pa nasprotuje rezultatom novembrskih predsedniških volitev in verjame, da ima na svoji strani dejstva. »Čeprav se s tem končuje največji prvi mandat v predsedniški zgodovini, je hkrati le začetek našega boja za ponovno véliko Ameriko!« je sporočil s pomočjo sodelavca, saj privržencev ta čas ne more doseči prek svojega tviterskega računa. Največja družbena omrežja so mu začasno zamrznila članstvo, razmišljajo pa celo o stalnem izgonu.Proti prvemu republikancu se obračajo tudi številni bolj sredinski konservativni glasovi. Trump je odgovoren za dan ameriške sramote, komentirajo pri časopisu New York Post, ki se je v preteklosti bolj izpostavljal z razkrivanjem temačnih plati demokratskih politikov, nazadnje proti Bidnu zaradi spornih poslov sina. Zdaj predsednikovo povabilo desettisočem na proteste v Washington, kateremu je sledilo razgrajanje v najvišjem telesu ameriške demokracije, obtožujejo za videz ZDA kot neobvladljive države tretjega sveta pred prijatelji in sovražniki.Prva žrtev je Trumpova politična dediščina upanja in priložnosti, ki jih je podaril ljudem, je pisal, besen pa je celo doslej zvesti podpredsednik. Kot predsedujoči skupnega zasedanja kongresa za potrditev zmage Joeja Bidna je moral poslušati javne Trumpove pozive, naj elektorske glasove vrne parlamentom zveznih držav. »Po vsem, kar sem naredil zanj!« se je pritožil oklahomskemu senatorjuŠe toliko bolj so ogorčeni Trumpovi tradicionalni politični nasprotniki. V globoko razdeljenih ZDA novi predsednik Biden v sredinih dogajanjih vidi temačen trenutek ameriške zgodovine, nasilje v kongresu je bilo po njegovem prepričanju nezaslišan napad na ameriško demokracijo. Nekateri demokrati pa že zagovarjajo hiter proces razrešitve še pred njegovim odhodom iz Bele hiše in bodo še glasnejši, če bo Trump vztrajal pri kritikah na račun volitev ter mu bodo njegovi volivci še naprej pritrjevali.