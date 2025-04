Trump bo lahko izganjal priseljene kriminalce v skladu z zakonom iz 18. stoletja

Republikanski predsednik Donald Trump bo lahko z manjšimi spremembami postopka še naprej izganjal iz države v skladu z zakonom o tujih sovražnikih s konca osemnajstega stoletja. Vrhovno sodišče je s petimi glasovi za in štirimi proti dovolilo deportacije članov venezuelskih kriminalnih združb, ki jih je blokiral sodnik okrožnega sodišča v prestolnici Washington James Boasberg.

Večina najvišjega sodišča ZDA bi pristojnost odločanja o izgonih kvečjemu dala sodišču v Teksasu, kjer so venezuelske kriminalce zadrževali prej. Republikanski administraciji so ukazali predhodno »razumno« opozorilo prizadetih, da bodo ti lahko zaprosili za sodno zaslišanje, a ne s tožbami.

Zaporniki v salvadorskem zaporu. Foto: Marvin Recinos/Afp

Sodnik Boasberg, ki ga je imenoval demokratski predsednik Barack Obama, je oporekal, da bi bile ZDA v vojni, in sredi marca zahteval vrnitev članov venezuelske tolpe Tren de Aragua, izgnanih v stroge salvadorske zapore. Zahteval je celo vrnitev letal, ki so z njimi na krovu že odletela iz ZDA, in ko se to ni zgodilo, dokaze, da ga oblasti niso zanalašč ignorirale.

Republikanci so ga, nasprotno, obtoževali, da se vpleta v predsedniške pristojnosti, ter mu očitali pristranskost. Tudi zato, ker je njegova hči zaposlena pri neprofitni organizaciji, katere ustanovitelj je zagovarjal blokado izgonov.

Predsednik Trump je dan razsodbe vrhovnega sodišča razglasil za pomemben dan za pravico v ZDA, predsednik države, kdorkoli že bo, bo lahko odslej zavaroval meje ter zaščitil družine in državo. Člane venezuelskih tolp je že prej razglasil za zasedbeno silo z argumentom, da so ustrahovali cele ameriške soseske, ubijali in posiljevali.

Ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Kevin Mohatt/Reuters

Kritiki so opozarjali, da so lahko izgnani tudi nedolžni ljudje in res naj bi vsaj enega od njih prijeli po pomoti. Vladajoči republikanci odgovarjajo, da ni nedolžen nihče, ki je ilegalno prestopil ameriško mejo. Z izganjanjem tako zločincev kot vseh drugih nameravajo nadaljevati že zato, ker demokrate prejšnjega predsednika Joeja Bidna sumijo uvažanja volivcev za dolgoletno prevlado na ameriškem političnem prizorišču.

Demokratsko imenovani sodniki po vseh ZDA izprašujejo tudi številne druge odločitve Trumpove administracije, zato odločitev o izgonu kriminalnih band najbrž ni zadnja. Morda pa bo že ta otežila sodno vmešavanje v odločitve izvršne oblasti, ki se je razraslo po ponovni selitvi sedanjega republikanskega predsednika v Belo hišo.