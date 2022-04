Trump bo odslej širil svojo resnico

V nadaljevanju preberite:

Na twitterju bo zdaj mogoče komentirati dvomljive posle Hunterja Bidna in celo ugibati o vpletenosti nekdanjega podpredsednika in sedanjega predsednika vanje, težje bo uveljaviti »javni trg« za leve in desne razprave o sedanjosti in prihodnosti politike in družbe. Tudi Donald Trump je Elona Muska razglasil za dobrega človeka, svoje prepričanje o kraji predsedniških volitev leta 2020 pa bi rad razglašal na portalu Truth Social. Če se bo temu kljub dosedanjim velikim težavam posrečilo pridobiti dovolj privržencev, bodo Američani še bolj razdeljeni kot doslej.