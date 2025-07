Trump naj bi grozil Putinu in Xiju z bombardiranjem Moskve in Pekinga

Svetovno javnost je v presenetila objava zvočnih posnetkov, ki razgaljajo doslej neznano in surovo plat zunanje politike Donalda Trumpa. Kot je prva poročala ameriška televizijska mreža CNN, gre za posnetke, ki so nastali med zbiranjem sredstev za kampanjo leta 2024.

Na njih je slišati Trumpa, kako v krogu zaupnih donatorjev pripoveduje, da je osebno zagrozil tako ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu kot kitajskemu voditelju Xi Jinpingu. S takšno »diplomacijo«, je pojasnil, naj bi preprečil vojaška posredovanja v Ukrajini in Tajvanu.

V posnetkih, ki jih je pridobil in objavil CNN, Trump slikovito opisuje pogovor s prvim možem Kremlja: »Putinu sem rekel: 'Če greste v Ukrajino, bom odvrgel bombo na Moskvo. Povem vam, nimam druge izbire.'«

Donald Trump je ocenil, da mu je Vladimir Putin verjel le 10-odstotno. FOTO: Saul Loeb/AFP

Nato je zbranim zaupal, da mu Putin sprva ni verjel, a dodal: »V resnici pa mi je verjel kakšnih 10 odstotkov.« To naj bi bilo po Trumpovem mnenju povsem dovolj. »Deset odstotkov je vse, kar potrebuješ. Pravzaprav bi bilo tudi pet odstotkov v redu.«

Skoraj identično zgodbo je, kot povzemajo tudi drugi mediji, ponovil o svojem srečanju s kitajskim predsednikom. Ko je beseda nanesla na Tajvan, otok z lastno upravo, ki si ga lasti Peking, mu je dejal: »Enako sem rekel tudi njemu ... 'Če greš na Tajvan, bom odvrgel bombo na Peking.'«

Xi naj bi po Trumpovih besedah mislil, da se mu je zmešalo. »Rekel je: 'Peking? Bombardiral boš Pek...' In sem rekel: 'Nimam izbire. Moram te bombardirati.' Tudi on mi ni verjel, a 10 odstotkov je verjel.«

Kitajski predsednik Xi Jinping naj bi po Trumpovih besedah nejeverno vprašal: »Peking? Bombardiral boš Peking?« FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Ta drzna retorika, ki jo je Trump razkril v varnem okolju med svojimi najbogatejšimi podporniki, osvetljuje njegovo prepričanje, da je nepredvidljivost ključ do moči.

Zvočne posnetke so sicer pridobili novinarji Josh Dawsey, Tyler Pager in Isaac Arnsdorf, ki so podrobnosti pogovorov opisali v svoji novi knjigi »2024«. Kot navaja CNN, Trumpova kampanja avtentičnosti posnetkov ni želela komentirati.

Ironično pa je, da ti posnetki prihajajo v javnost ravno v času, ko Trump javno izraža vse večjo nestrpnost do Putinovega delovanja v Ukrajini. Med torkovim sestankom svojega kabineta se je pritožil, da mu ruski voditelj »pošilja samo sranje« (throwing a lot of bullshit), in vidno nejevoljen dodal: »Nisem zadovoljen s Putinom.«

Ob tem je napovedal celo nadaljnjo vojaško pomoč napadeni Ukrajini, kar je v popolnem nasprotju z njegovo preteklo retoriko.

Na razkritja se je že odzval Kremelj, a precej zadržano. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je po poročanju tiskovne agencije Reuters dejal, da o verodostojnosti poročanja ne more soditi. »Tega ne morem ne potrditi ne zanikati ... Ali je to lažna novica ali ne, ne vemo. Dandanes kroži veliko lažnih novic,« je bil diplomatsko odrezav.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je komentiral poročanje ameriške televizijske mreže CNN. FOTO: Pavel Bednyakov/Reuters

Posnetki pa ne razkrivajo le Trumpovih zunanjepolitičnih manevrov. Ponujajo tudi redek vpogled v njegove obljube za zaprtimi vrati. Tako je na enem od dogodkov napovedal množične izgone študentov, ki bi protestirali proti njegovi politiki. »Vsakega študenta, ki protestira, bi vrgel iz države,« je zagotovil in dodal: »Mislim, da bo to ustavilo proteste.«

Svoje »judovske prijatelje« je pozival, naj prepričajo sovernike, da začnejo voliti republikance, saj »ljudje na socialni podpori tako ali tako vedno volijo demokrate«.

Donald Trump je na dogodku za zbiranje sredstev razkril svoje grožnje svetovnima voditeljema. FOTO: Leah Millis/Reuters

Objava posnetkov je vsekakor povzročila diplomatsko vznemirjenje, medtem ko svet čaka na morebitne uradne odzive Moskve in Pekinga. Dogajanje pa slika podobo kaotičnega političnega ozračja okoli Trumpa, ki ga dodatno zapletajo napovedi novih trgovinskih sporov in občutljiva srečanja na najvišji ravni, kot je bilo današnje srečanje obrambnega sekretarja Peta Hegsetha z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.