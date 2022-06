Trumpova življenjska zmaga

V nadaljevanju preberite:

Igralka in pevka Barbra Streisand je vrhovno sodišče ozmerjala z ameriškimi talibi, zagovornice vseameriške pravice do prekinitve nosečnosti z geslom #SexStrike pozivajo k vzdržnosti pri seksu z moškimi, »vključno z zakonskimi možmi«, in upajo na politične spremembe. Doslej je v ZDA prevladovalo mnenje, da bodo velike gospodarske in druge napake predsednika Joeja Bidna prinesle demokratske poraze na novembrskih kongresnih in lokalnih volitvah. Zdaj pa republikanci zaskrbljeno sprem­ljajo posledice političnega potresa po razveljavitvi razsodb Roe proti Wadu in Planned Parenthood proti Caseyju.