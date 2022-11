Tudi na človeštvo lahko gledamo kot na družino

V nadaljevanju preberite:

Med Zagrebčanom Matejem Gašparjem in Adnanom Mevićem iz Visokega je starostna razlika dvanajst let, demografska razlika pa milijarda ljudi na svetu. Matej je bil namreč 11. julija 1987 razglašen za petmilijardtega zemljana, Adnan pa je 12. oktobra 1999 človeštvo zaokrožil na šest milijard. Nato se je decembra 2011 v Daki, glavnem mestu Bangladeša, rodila Sadia Sultana Oiši, ki ji je bil dodeljen simboličen naziv sedemmilijardte prebivalke našega planeta.

Slabih enajst let pozneje se je minuli torek človeštvo povečalo za še eno milijardo. Ob enih in 29 minut po polnoči se je v filipinskem glavnem mestu Manili rodila Venice Mabansag in tako nas je zdaj uradno osem milijard.