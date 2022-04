Turčija je pokleknila pod pritiski Savdske Arabije

V nadaljevanju preberite:

Turško sodišče, kjer se je leta 2020 – v odsotnosti – začelo sojenje vpletenim v gnusen umor savdskega novinarja Džamala Hašodžija 2. oktobra 2018 na konzulatu Savdske Arabije v Istanbulu, se je odločilo, da sojenje prestavi v Savdsko Arabijo. Državo, od koder so po nalogu vrh režima v Turčijo prišli morilci novinarskega kolega.

»Odločili smo se, da sodni proces zaustavimo in da primer izročimo Savdski Arabiji,« so v četrtek sporočili s sodišča v Istanbulu, kjer so za umor 59-letnega Hašodžija v odsotnosti sodili šestindvajsetim savdskim državljanom. Med njimi so bili številni najtesnejši sodelavci savdskega prestolonaslednika in de facto vladarja države Mohameda bin Salmana.

To je bila šokantna odločitev, ki je Turčija – uradna Ankara je bila pri obtožbah savdskega dvora za brutalen umor in razkosanje Džamala Hašodžija daleč najbolj glasna – sprejela iz real-političnih in, predvsem, real-ekonomskih razlogov. Turčija se namreč že nekaj časa nahaja v hudi gospodarski krizi, vrednost turške lire je najnižja v zadnjih dvajsetih letih. Za okrevanje gospodarstva – in udejanjenje vsaj dela svojih izjemno ambicioznih regionalnih in strateških ciljev – Turčija nujno potrebuje takojšnjo močno finančno injekcijo: izboljšani odnosi s Savdsko Arabijo bi gotovo lahko poskrbeli za kaj takega. Ob tem je treba dodati, da je Turčija v zadnjih mesecih ponovno obudila tudi odnose z Egiptom in Izraelom, s katerima je bila več let, milo rečeno, močno odtujena.