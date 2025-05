V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji se vrstijo pozivi k premisleku o nemških politiki do Izraela. Ostra kritika in obtožbe o kršitvah humanitarnega prava v Gazi na račun Izraela, ki jih je izrekel kancler Friedrich Merz, so sprožile številne odzive in pozive k ukrepanju. V SPD zahtevajo konkretne ukrepe, ki bodo Izrael primorali k spremembi politike v Gazi.