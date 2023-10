Ukrajina v bližnjevzhodni krizi ne vidi naključij

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini se od konca prejšnjega tedna odvija v senci nasilja v Izraelu in Gazi. Čeprav v Kijevu poudarjajo, da razumejo vzroke za preusmeritev pozornosti na Bližnji vzhod in delijo zgroženost nad Hamasovim napadom, v katerem je umrlo več kot tisoč Izraelcev, se v ukrajinskih vrstah hkrati sprašujejo o možnih posledicah tega konflikta za njihov boj proti Rusiji.

»Ukrajina je bila med prvimi državami, ki so javno obsodile Hamasove napade na Izrael, ter je izrazila solidarnost in sočutje z izraelskim ljudstvom in obsodila nasilje nad civilisti, ženskami in starejšimi,« je v intervjuju za Delo poudaril Oleg Nikolenko, uradni govornik ukrajinskega zunanjega ministrstva. Po njegovih besedah zdaj ves svet opazuje, kako se bo položaj razvijal v nadaljevanju, »ali bo konflikt med Izraelom in Hamasom ostal lokaliziran ali se bo razširil po Bližnjem vzhodu«.