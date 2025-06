Ukrajina z eksplozivi ponovno uspešno napadla Krimski most

Ukrajina je izvedla že tretji napad na most, ki povezuje Rusijo in okupirani Krimski polotok. Most, znan tudi kot Kerški most, predstavlja ključno logistično pot za ruske sile in ima velik simboličen pomen za predsednika Vladimirja Putina. Napad je bil izveden z eksplozivi, nameščenimi pod vodo, kar je povzročilo hudo škodo na podpornih stebrih mostu. Ukrajinska varnostna služba (SBU) je sporočila, da je pri tem uporabila 1.100 kilogramov eksploziva, kar je močno poškodovalo podvodne stebre, poroča CNN.

Operacija je potekala več mesecev. Agenti SBU so postopoma minirali stebre mostu. Prva eksplozija je bila sprožena ob 4.44 uri zjutraj po lokalnem času. Promet na mostu je bil prekinjen zgodaj zjutraj in ponovno sredi popoldneva, preden so ga ponovno vzpostavili malo pred 18. uro. Čeprav obseg škode ni bil takoj jasen, je napad še en primer prizadevanj SBU, da Moskvi pokaže, da vojna nosi visoke stroške.

Most je bil prvotno zgrajen po ruski priključitvi Krima leta 2014, Putin pa ga je slovesno odprl leta 2018. Projekt je stal približno 3,7 milijarde dolarjev. Most ima poleg logistične tudi veliko simbolično vrednost za Putina, saj pooseblja njegovo željo po povezovanju ukrajinskega polotoka z Rusijo.

Prejšnji napadi na most so se zgodili oktobra 2022, ko je eksplodiral tovornjak za gorivo, in julija 2023, ko je SBU uporabila eksperimentalni morski dron. Oba napada sta povzročila znatno škodo, vendar je Rusija hitro pristopila k popravilu poškodovanih delov.

Poleg napadov na most je SBU pred kratkim izvedla tudi drzni napad z droni na rusko floto jedrskih bombnikov, kar je povzročilo veliko škodo. Vodja SBU, Vasul Malyuk, je poudaril, da so takšni napadi povsem legitimni, saj Rusija most uporablja kot logistično arterijo za oskrbo svojih enot, ki se borijo na ukrajinskem ozemlju, še navaja CNN.