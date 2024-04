Umik izraelskih sil z juga Gaze

V nadaljevanju preberite:

Netanjahu se je uklonil pritiskom, ameriški predsednik pa prevzema še večji del odgovornosti za dogajanje na nemirnem Bližnjem vzhodu. Hamas v rovih pod Rafo skriva številne borce in poveljnike ter preostale talce, če so preživeli nečloveško ravnanje. Biden je pritisnil na Katar in Egipt, naj dosežeta izpustitev žensk, otrok in obnemoglih. Kritiki dosedanje ameriške in mednarodne politike do vročega Bližnjega vzhoda pa menijo, da se je Hamasu izplačala strategija skrivanja med civilnim prebivalstvom.