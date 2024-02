Umrl je Aleksej Navalni

Ruski opozicijski voditelj ter velik kritik režima Vladimirja Putina Aleksej Navalni je umrl, poročajo tuji mediji. Navalni je bil star 47 let, obsojen pa je bil na večletne zaporne kazni. Nazadnje je kazen služil v kazenski koloniji v Harpu onkraj polarnega kroga.

Iz Kremlja, ki se bo zagotovo srečal z obtožbami, da nosi krivdo za smrt Navalnega, so sporočili, da niso seznanjeni z vzrokom smrti. BBC medtem poroča, da naj bi se Navalni počutil slabo po vrnitvi s sprehoda, izgubil naj bi zavest. Poskušali naj bi mu pomagati, a brez uspeha.

V začetku decembra je Navalni izginil, kasneje pa so sporočili, da so ga iz zaporne kolonije v Vladimirski oblasti preselili v enega od 25 najstrožje varovanih ruskih zaporov. Selitev je bila pričakovana, potem ko ga je sodišče v Moskvi avgusta lani na podlagi obtožb o vzpostavitvi in financiranju »ekstremistične« organizacije obsodilo na dodatnih devetnajst let za zapahi. Navalni, ki je vse obtožbe zavračal kot politično motivirane, je že prestajal zaporno kazen zaradi goljufije, zaradi česar je bil obsojen leta 2021. Navalni ni pričakoval, da bo izpuščen za časa vladanja Vladimirja Putina.

Navalni, ki je preživel poskus atentata z živčnim strupom novičok, je bil dlje časa v slabem zdravstvenem stanju, zaradi česar je njegovo nedavno izginotje sprožilo večji preplah. Sodelavci sedeminštiridesetletnega nekdanjega odvetnika so že takrat opozorili na možnost, da ga je v resnici izdalo zdravje in da je bil premeščen v bolnišnično oskrbo.

Navalni, ki je bil premeščen v kazensko kolonijo v odročni kraj Harp na skrajnem severu Rusije, je konec decembra sporočil, da mu gre dobro. Ameriško zunanje ministrstvo je pred tem izrazilo globoko zaskrbljenost glede pogojev pridržanja Navalnega, čigar bivališče ni bilo znano več tednov.