Umrl nekdanji evropski rekorder Stekić

V 71. letu starosti je umrl srbski atlet Nenad Stekić, nekdaj izvrsten tekmovalec v skoku v daljino, poročajo srbski mediji in tiskovna agencija Tanjug.



Stekić je bil prvi belopolti atlet, ki je v skoku v daljino zmogel 8,45 metra. Mejo osmih metrov je preskočil 144-krat, kar je največ doslej, piše Tanjug. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil pet let zapovrstjo prvi na svetovnih lestvicah.



Osvojil je tri srebrne medalje na evropskih prvenstvih, dve na sredozemskih igrah, na univerzijadah pa je bil zlat in srebrn.



Leta 1975 je na predolimpijskem mitingu v Montrealu skočil omenjenih 8,45 metra, kar je bil drugi najdaljši skok dotlej, pred njim je bil le takratni rekorder, Američan Bob Beamon, z 8,90 metra z olimpijskih iger 1968 v Ciudad de Mexicu.

