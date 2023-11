Uporniške sile se spreminjajo v temelj nove nacije

V nadaljevanju preberite:

Ko je vojaška hunta pred slabimi tremi leti prevzela oblast nad Burmo, se je zdela tako močna, da si nihče ni mogel zamisliti, da bo nekega dne konec njene vladavine. Zdaj predsednik Mjin Sve, ki so ga na ta položaj postavili generali, opozarja, da je država tik pred »razpadom na več delov«, če se ne bo vlada odločno postavila po robu oboroženim incidentom na obmejnih območjih. Uporniki so namreč zavzeli velik del Burme in nič ne kaže, da se operacija, ki se je začela pred mesecem dni, končuje.

Tri oborožene skupine so ustanovile Trojno bratsko zvezo in 27. oktobra začele »operacijo 1027« v severni burmanski državi Šan na meji s Kitajsko. Na skoraj celotnem burmanskem obmejnem pasu živi več deset etničnih skupin, številne so oborožene. Te skupine od leta 1948, ko je Burma postala neodvisna država, občasno organizirajo upore, ki so že nekajkrat pripeljali do roba državljanske vojne.