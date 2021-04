Ustavno sodišče: Omejitev najemnin v Berlinu neustavna

Nemško ustavno sodišče je odločilo, da je omejitev najemnin, ki so jo uvedli v Berlinu, neustavna. Kot razlog za to so navedli, da so mestne oblasti v Berlinu prekoračile svoje pristojnosti, saj je omejitev najemnin na državni ravni leta 2015 že uvedla zvezna vlada. Pristojnost uvajanja novih omejitev je tako v rokah zvezne vlade, in ne mestnih oblasti.



Omejitev najemnin so v Berlinu sprejeli lani februarja. Omejitev je za okoli 1,5 milijona stanovanj predvidevala petletno zamrznitev najemnin na ravni iz junija leta 2019. Zakon je med drugim določal najviše možne najemnine za določen tip stanovanja in na določenih lokacijah. Če so najemnine v zakonu določene meje presegale za več kot 20 odstotkov, jih je moral najemodajalec ustrezno znižati. V nasprotnem so grozile visoke kazni, tudi do 500.000 evrov. Zakon je določal tudi, za koliko se najemnine lahko povečajo ob prenovi ali nadgradnji stanovanj. Omejitve sicer niso zajemale novogradenj, ki so na trg prišle po letu 2014.



Na ustavno sodišče se je obrnilo več kot 280 zveznih poslancev liberalne FDP in krščanskodemokratske CDU, postopke pred ustavnim sodiščem pa so sprožili tudi sodniki z berlinskega deželnega in upravnega sodišča.

