Ustavno sodišče tlakuje pot kaznovanju sovražnega govora

Nemško ustavno sodišče je dalo prav tožnici, poslanki Zelenih Renate Künast, da sodniki v njenem primeru niso ustrezno razsojali glede sovražnega govora. Berlinsko sodišče bo zato moralo še nekrat presojati, ali ji mora Facebook posredovati podatke uporabnikov, ki so bili v komentarjih do nje žaljivi in sovražni. Gre za pomembno odločitev z vidika boja zopre sovražni govor na spletnih socialnih omrežjih.