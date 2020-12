V 13 slovenskih mestih se začenja brezplačno testiranje

KLJUČNI POUDARKI: Začenja se množično brezplačno testiranje s hitrimi testi.

V četrtek se vračamo k zaostrenim ukrepom.

8.52 Testiranje danes tudi v Novi Gorici, Celju, Novem mestu in Sevnici

6.41 V ZDA že 18 milijonov okužb in več kot 319.000 smrti

6.30 Množično testiranje bo steklo v mestnih občinah in še dveh mestih

6.30 24. decembra se vračamo k zaostrenim ukrepom

V Novi Gorici se testiranje začenja danes ob 10. uri, mobilna ekipa pa bo postavljena na parkirišču ob stavbi Okrožnega sodišča v Novi Gorici. V sredo in četrtek bo testiranje potekalo med 9. in 17. uro, odvisno bo od odzivnosti prebivalstva, je pojasnil predstojnik območne enote NIJZ v Novi GoriciTestiranje bo v Celju potekalo v hali A na Celjskem sejmišču, in sicer danes od 10. do 17. ure, v sredo od 9. do 17. ure in v četrtek 9. do 15. ure.Iz Mestne občine Novo mesto so sporočili, da bodo testirali v avli Kulturnega centra Janeza Trdine. Danes bo to med 12. in 17. uro, v sredo med 9. in 17. uro, v četrtek pa med 9. in 15. uro.Iz sevniškega zdravstvenega doma so sporočili, da bodo testirali danes od 12. do 15. ure in v sredo od 11. do 15. ure.V Slovenj Gradcu bo testiranje predvidoma v soboto ves dan pred športno dvorano na Kopališki ulici. Občina bo podrobnejše in natančnejše informacije še objavila.Z novim koronavirusom se je doslej v ZDA okužilo 18 milijonov ljudi, umrlo pa jih je več kot 319.000. Na dan se na območju države na novo okuži povprečno po 214.000 ljudi, umre pa jih okoli 3000. Ameriški kongres je potrdil drugi stimulacijski paket proti posledicam pandemije koronavirusa, ki zagotavlja 892 milijard dolarjev pomoči gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije.V 13 krajih po Sloveniji se po napovedih ministrstva za zdravje danes lahko začne množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom, a glede na informacije lokalnih skupnosti se bo ponekod začelo z zamikom. Vsi, ki bi se želeli testirati, morajo s seboj prinesi osebni dokument in zdravstveno izkaznico. Množično testiranje, ki bi se po prvih napovedih moralo začeti v ponedeljek v Ljubljani, se lahko danes začne v vseh mestnih občinah (Ljubljana, Celje, Maribor, Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Koper, Kranj, Velenje in Ptuj) ter v Lenartu in Sevnici, ki sta z okužbami bolj obremenjeni območji.Testiranje bo za prebivalce brezplačno. Na testiranje se za zdaj ni treba naročiti, a je možno, da bodo ob večjem zanimanju režim spremenili. Rezultat testa bo znan v približno 15 minutah in bo poslan v nacionalni register bolnikov, prek Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa bo posameznik dobil izvid in navodilo, kako ravnati naprej. V Ljubljani bo testiranje na Kongresnem trgu, kjer so v ponedeljek že postavili mobilno enoto za testiranje. Začeli bodo ob 8. uri, kot so napovedali prejšnji teden, pa naj bi testirali od torka do četrtka od 8. do 17. ure.Vlada je skladno z napovedmi včeraj izdala odlok, ki zmanjšuje število izjem glede ponujanja in prodaje blaga in storitev. Veljal bo od četrtka do 4. januarja. Do vključno srede pa velja začasna sprostitev nekaterih protikoronskih ukrepov.Skladno z odlokom bodo od četrtka med izjeme spet sodile le prodajalne, ki prodajajo pretežno živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji (pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah), lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošta ter dostavne službe.