V BiH danes splošne volitve

V Bosni in Hercegovini so danes splošne volitve. Poleg treh članov predsedstva BiH okoli 3,36 milijona volivcev med drugim izbira poslance spodnjega doma parlamenta BiH ter parlamentov obeh entitet. Analitiki bistvenih sprememb po volitvah ne pričakujejo, saj kljub več poskusom tudi tokrat ni prišlo do sprememb volilne zakonodaje.

Na volitvah za člane predsedstva BiH se obeta tesna bitka med Bošnjakoma Bakirjem Izetbegovićem in Denisom Bećirovićem ter med hrvaškima kandidatoma Željkom Komšićem in Borjano Krišto. Med Srbi za favoritinjo velja Željka Cvijanović.

Dosedanji srbski član predsedstva Milorad Dodik se za ta položaj ne poteguje, temveč kandidira za predsednika Republike Srbske.

Danes volivci izbirajo še poslance spodnjega doma parlamenta BiH, spodnjega doma parlamenta bošnjaško-hrvaške Federacije BiH, parlamenta Republike Srbske, predsednika in podpredsednika slednje ter člane skupščin desetih kantonov federacije.

Tri največje stranke konstitutivnih narodov bodo po pričakovanjih analitikov znova dobile največ glasov na vseh ravneh oblasti.

Volitve potekajo v času hudih političnih napetosti. Mednarodni odposlanci in visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt kot glavni problem izpostavljajo vse glasnejše pozive k delitvi države, ki prihajajo iz vrst bosanskih Srbov, in neizvajanje nujno potrebnih reform, ki bi državo približale članstvu v EU.

Volitve tudi v Bolgariji

V Bolgariji so danes predčasne parlamentarne volitve, na katerih bo 6,5 milijona državljanov izbira 240 poslancev. Bolgari nov parlament volijo že četrtič v dveh letih, ker vladajoče koalicije niso bile dovolj stabilne, da bi se obdržale. A tudi po današnjih volitvah se državi ne obeta stabilna vlada.

Bolgari volijo že četrtič v dveh letih. FOTO: Nikolay Doychinov/AFP

Zaradi globokega nezaupanja med najpomembnejšimi strankami se po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zdi skoraj nemogoče, da bi v močno razdrobljenem parlamentu lahko oblikovali koalicijo z zadostno večino za stabilno vladanje. Javnomnenjske raziskave ob tem napovedujejo še zelo nizko, okoli 35-odstotno volilno udeležbo.

Glede na javnomnenjske raziskave bi se v parlament v Sofiji po današnjih volitvah lahko uvrstilo od šest do osem strank.

Zmaga se obeta desnosredinski stranki GERB nekdanjega premierja Bojka Borisova, ki naj bi jo podprlo 26,3 odstotka volivcev. Kljub visoki podpori volivcev bo težko oblikovala vladajočo koalicijo, saj je politično izolirana, ker ji vse tekmice pripisujejo odgovornost za hudo korupcijo med njeno desetletno vladavino. V zadnjih dveh tednih je ta stranka v anketah celo povečala prednost pred stranko Nadaljujemo spremembo (PP) nekdanjega premierja Kirila Petkova, ki lahko računa na 16,3 odstotka glasov.

Tretja najmočnejša stranka bodo glede na ankete s 13,1 odstotka glasov proruski socialisti (BSP), ki so s PP sodelovali v štiričlanski vladajoči koaliciji, ki je po sedmih mesecih junija padla. Sledita evroskeptična in proruska stranka Preporod, ki je bila v prejšnjem sklicu parlamenta najmanjša parlamentarna stranka, zdaj pa se ji obeta 12-odstotna podpora, ter liberalna Stranka turške manjšine DPS z 11,5 odstotka glasov.

V parlament naj bi prišlo še proevropsko zavezništvo Demokratična Bolgarija, ki naj bi prejelo 5,9 odstotka glasov in maja ustanovljena konservativna proruska stranka Zagon Bolgarije s 5,2-odstotno podporo. Štiriodstotni volilni prag naj bi s 4,7 odstotka glasov presegla še populistična Obstaja takšen narod (ITN), zaradi katere je padla prejšnja vlada.

Politični analitiki ocenjujejo, da bo v Bolgariji po volitvah praktično nemogoče oblikovati stabilno vlado, in napovedujejo, da bodo državljani najrevnejše članice EU v začetku prihodnjega leta že petič šli na volišča.

Volilno kampanjo so zasenčile vojna v Ukrajini ter z njo povezani energetska kriza in 17,7-odstotna inflacija. Bolgarska družba je poleg tega po začetku ruske invazije v Ukrajini vse bolj razdeljena na ljudi, ki so Rusiji naklonjeni, in tiste, ki ji niso.