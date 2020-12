V eksploziji umrli trije delavci

V tovarni eksploziva v vasu Casalbordino v provinci Chieti je danes odjeknila eksplozija v kateri so umrli najmanj trije trije delavci, poroča italijanska tiskovna agencija.Do eksplozije je prišlo v tovarni podjetja Esplodenti Sabino, ki se ukvarja z reciklažo smodnika. Kaj natanko je bii vzrok eksplozije še ni znano.Zaradi eksplozije so začasno prekinjene železniške linije med mesti Fossacesia in Vasto ob jadranski obali.