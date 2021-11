V Franciji in Nemčiji se je začela smučarska sezona

V Franciji se je danes začela smučarska sezona. Potem ko so bila v prejšnji sezoni smučišča zaradi epidemije novega koronavirusa zaprta, žičničarji upajo, da bo letos drugače. Smučarji so se lahko danes spustili po progah v Val Thorensu v francoskih Alpah ter na manjšem smučišču Porte-Puymorens v Pirenejih. Sezona se je začela tudi v Nemčiji.

V Franciji je na smučarskih napravah in v vrstah pred njimi obvezna uporaba maske.

V Val Thorensu danes pričakujejo okoli 10.000 smučarjev, v hotelih pa beležijo rekordno število rezervacij za začetek sezone, poročajo francoski mediji.

Direktor turističnega urada Vincent Lalanne je dejal, da so verjetno 100-odstotno zasedeni, gostje pa še kar kličejo in iščejo namestitve. »Ljudje leto in pol niso smučali in jasno je, da se želijo čim prej vrniti,« je dejal.

Prihodnjo soboto se bo odprlo smučišče Val d'Isere, do 4. decembra pa bodo sledila še številna druga.

Na gori Zugspitze 2500 smučarjev

Smučarska sezona se je začela tudi v Nemčiji. Na smučišču na gori Zugspitze na jugu Nemčije je bilo danes okoli 2500 smučarjev, večinoma iz bližnje okolice.

Smučišče je začelo delovati kot prvo v Nemčiji, in sicer prvič po zaprtju lani spomladi. Zaradi epidemije so bila minulo sezono nemška smučišča zaprta.

Na žičniške naprave smejo le cepljeni smučarji in tisti, ki so covid preboleli, poleg tega je omejeno število potnikov v napravah.

Po drugi strani pa od ponedeljka, ko bo začelo veljati popolno zaprtje, ne bo več mogoče smučati v Avstriji, in sicer najmanj do 12. decembra. Tako se bosta morali na primer smučišči Sölden and Hintertux, kjer so naprave pognali že pred časom, začasno zapreti.