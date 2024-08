V Gazi v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 40 ljudi

V izraelskih napadih na Gazo je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 40 ljudi, še 71 je bilo ranjenih, je danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Tarča napadov sta bili predvsem mesti Gaza in Han Junis. Za nekaj sosesk Han Junisa pa je izraelska vojska odredila evakuacijo pred pričakovano kopensko operacijo.

V izraelskem napadu na skupino civilistov na ulici v soseski Tal al Hava v mestu Gaza so bili ubiti štirje ljudje. V zračnem napadu na mesto Han Junis na jugu enklave pa sta bili ubiti še dve osebi. Tarča napadov je bil tudi kraj Zavajda v osrednjem delu Gaze, v katerem je bil ubit motorist, ena oseba je bila ranjena.

Izraelska vojska je za prebivalce nekaj sosesk v Han Junisu odredila evakuacijo pred pričakovano kopensko operacijo, poroča katarska televizija Al Džazira.

Doslej ubitih več kot 39.000 ljudi

V izraelski ofenzivi na Gazo, ki je sledila napadu pripadnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani, je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v palestinski enklavi doslej ubitih najmanj 39.623 ljudi, še najmanj 91.469 je bilo ranjenih.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se sicer dodatno zaostrile po uboju političnega vodje Hamasa Ismaila Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov šiitskega gibanja Hezbolah Fuada Šukra v Bejrutu. Iran in njegovi zavezniki so zagrozili s povračilnim napadom. Izrael pa je zagotovil, da je pripravljen na vse možne scenarije.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je medtem za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti opozoril, da je bil namen uboja Hanije podaljšati vojno v Gazi in razširiti njen obseg. Dodal je, da bo uboj negativno vplival na pogajanja za končanje agresije v Gazi.

Hkrati je Izrael pozval, naj opusti svoje ambicije in preneha z agresivnimi dejanji proti Palestincem ter se zaveže k »takojšnji in trajni prekinitvi ognja in umiku z območja Gaze«.

Abas bo sicer prihodnji teden obiskal Moskvo. Namen obiska, ki bo trajal od 12. do 14. avgusta, bo izmenjava mnenj o najnovejših dogodkih na palestinskem in mednarodnem prizorišču. Prav tako se namerava sestati z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.