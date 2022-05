V hotelu v Havani odjeknila silovita eksplozija, vsaj osem mrtvih

Očividci pričajo o »siloviti eksploziji«, ki je opustošila več nadstropij hotela Saratoga. Do eksplozije je po do zdaj znanih podatkih prišlo zaradi uhajanja plina, so zapisali na Twitterju urada predsednika Kube. Več bo znanega kmalu, so še dodali.

Po prvih podatkih predsedstva Kube so v eksploziji umrle štiri osebe, zdaj pa se je številka povspela že na osem. »Prvi sekretar partije v Havani Luis Antonio Torres Iríbar je pojasnil, da so do zdaj potrdili štiri smrtnih žrtev. Iskanje in reševanje v hotelu še poteka, saj so ljudje tam še vedno lahko ujeti,« so sprva zapisali. Ob osmih smrtnih žrtvah, je poškodovanih še trideset oseb.

Poročevalec ameriške mreže CNN Patrick Oppmann CNN je na Twitterju objavil posnetek po eksploziji, kjer so vidne posledice eksplozije.