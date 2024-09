V izraelskem napadu v Libanonu ubiti trije reševalci, Hazbolah že odgovoril

V izraelskem raketnem napadu so bili v soboto na jugu Libanona po navedbah libanonskih zdravstvenih oblasti ubiti trije reševalci, dva pa ranjena. Tamkajšnja šiitska milica Hezbolah je v odgovor danes obstreljevala izraelsko ozemlje. Izraelska vojska pa je sporočila, da so njene letalske sile davi napadle vojaške cilje Hezbolaha na jugu Libanona.

Kot so še zapisali v sporočilu izraelske vojske, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, so izvedli niz napadov na tarče na območju Aitaruna, Marun el Rasa in Jaruna, poleg tega pa prestregli več izstrelkov, ki so bili ponoči iz Libanona izstreljeni proti izraelskemu ozemlju.

Hezbolah pa je navedel, da je zgodaj davi obstreljeval mesto Kirjat Šmona na severu Izraela kot odgovor na napade Izraela, zlasti napad, v katerem so bili ubiti reševalci v vasi Frun na jugu Libanona. Libanonsko ministrstvo za zdravje je v soboto sporočilo, da so bili v omenjenem napadu ubiti trije reševalci, dva pa ranjena, eden od njiju kritično.

Tarča napada je bila po navedbah ministrstva libanonska ekipa civilne zaščite, ki je gasila požare, nastale zaradi nedavnih izraelskih napadih, medtem ko je izraelska vojska v zvezi s tem napadom pojasnila, da je »odstranila teroriste« gibanja Amal, ki je zaveznik Hezbolaha v Frunu.

Libanonski premier Nadžib Mikati je napad obsodil in v izjavi dejal, da je »ta nova agresija na Libanon očitna kršitev mednarodnih zakonov,« še poroča AFP.