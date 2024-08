V Izraelu razglasili izredne razmere

Izraelski obrambni minister Joav Galant je danes zjutraj razglasil 48-urno stanje izrednih razmer za vso državo. Do tega je prišlo, potem ko je izraelska vojska sprožila preventivne napade v Libanonu na podlagi znakov, da se gibanje Hezbolah pripravlja na izvedbo obsežnejšega napada.

»Razglasitev izrednih razmer omogoča IDF (izraelski vojski), da izda navodila državljanom Izraela, vključno z omejevanjem zbiranja in zapiranjem krajev, kjer bi to lahko bilo pomembno,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Galant.

Izraelski obrambni minister je kmalu po začetku napadov govoril s svojim ameriškim kolegom Lloydom Austinom in ga obvestil o dogajanju.

Austin je potrdil ameriško podporo Izraelu, govorila pa sta tudi o pomenu izogibanja širši eskalaciji razmer v regiji, pri čemer je Galant poudaril, da bo Izrael »uporabil vsa sredstva, ki jih ima na voljo, da bi odstranil morebitne grožnje«.

Zaradi eskalacije razmer se je davi sestal izraelski varnostni kabinet, medtem sta se na situacijo odzvala tudi premier Benjamin Netanjahu in zunanji minister Izrael Kac.

»Odločeni smo storiti vse, da zaščitimo našo državo, varno vrnemo prebivalce s severa na njihove domove in se še naprej držimo preprostega pravila: kdor nas prizadene, bo deležen enakega odgovora,« je Netanjahu sporočil v izjavi, ki jo je objavil njegov urad.

Dodal je, da je izraelska vojska s proaktivnim delovanjem »odstranila grožnje«, potem ko je zaznala priprave gibanja Hezbolah na napad na Izrael.

Zunanji minister Kac pa je sporočil, da si Izrael ne želi vsesplošne vojne na Bližnjem vzhodu, vendar bo zaščitil svoje državljane in ozemlje pred napadi. Tudi on je po navedbah BBC vzpostavil stik s kolegi iz številnih držav in jih pozval k podpori Izraelu v luči napadov.