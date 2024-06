V Jordaniji bodo iskali načine za pomoč za Gazo, na vrhu tudi premier Golob

Številni voditelji držav in vlad ter vodje mednarodnih organizacij bodo danes v Jordaniji na konferenci o humanitarni pomoči za Gazo iskali načine, kako se odločneje odzvati na katastrofo v palestinski enklavi. Vrha, na katerem bodo govorili še o pripravah na obnovo Gaze po vzpostavitvi premirja, se bo udeležil tudi premier Robert Golob.

Namen konference, ki jo organizirajo jordanski kralj Abdulah II., predsednik Egipta Abdel Fatah al Sisi in generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, je okrepiti mednarodna prizadevanja za ublažitev humanitarne krize v Gazi. To vključuje dogovor o premirju in izpustitvi talcev, povečanju dostave nujne humanitarne pomoči in zagotavljanje ključnih storitev za civilno prebivalstvo.

Voditelji se bodo pogovarjali še o preprečevanju prisilnega preseljevanja civilistov, zagotavljanju osnovnih pogojev za bivanje razseljenih oseb in o pripravah na obnovo Gaze po vzpostavitvi premirja.

Ob robu konference se bo Golob glede na napovedi njegovega kabineta srečal z Guterresom, s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, jordanskim kraljem in egiptovskim predsednikom.

Vojna v Gazi je vstopila v deveti mesec. Medtem ko ZDA v Varnostnem svetu ZN iščejo podporo predlogu predsednika Joeja Bidna o premirju v Gazi, so izraelske sile v ponedeljek ubile in ranile več ljudi v Gazi in na zasedenem Zahodnem bregu. V izraelski ofenzivi je bilo od 7. oktobra lani ubitih najmanj 37.124 ljudi, še 84.712 je ranjenih.