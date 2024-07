V kibernetskem napadu na največjo hrvaško bolnišnico so menda ukradli podatke

V kibernetskem napadu na zagrebški klinični center (KBC Zagreb) v četrtek so bili po navedbah podjetja HacManac ukradeni različni podatki, med drugim o bolnikih, zdravniških pregledih in preiskavah. Odgovornost so pri podjetju pripisali hekerski skupini LockBit 3.0, ki je menda zahtevala odkupnino za ukradene podatke.

HacManac, ki spremlja kibernetske napade po svetu, je na družbenem omrežju X zapisal, da so hekerji v kibernetskem napadu na KBC Zagreb med drugim ukradli podatke o bolnikih, zdravniških pregledih, preiskavah, operacijah, organih in darovalcih ter podatke iz banke tkiv, pa tudi podatke o zalogah zdravil in zaposlenih ter o donacijah in razmerjih z zasebnimi podjetji.

Kot so dodali, naj bi imel KBC Zagreb čas za plačilo odkupnine do 18. julija, a niso navedli zneska.

Več kot 800 napadov od konca novembra

Skupina LockBit 3.0 je po navedbah specializiranih portalov samo lani do konca novembra izvedla več kot 800 napadov z izsiljevalsko programsko opremo.

Kibernetski napad na največjo bolnišnico na Hrvaškem se je zgodil dan po tem, ko so hekerji izvedli napad onemogočanja storitev oz. DDoS na več spletnih mest hrvaških institucij, med drugim ministrstva za finance, davčne uprave, zagrebške borze in hrvaške centralne banke. Odgovornost za napad je še isti dan prevzela z Rusijo povezana hekerska skupina NoName057(16). Ob tem je objavila seznam napadenih institucij, med katerimi pa ni bilo zagrebškega kliničnega centra.