V novi francoski vladi na ključnih položajih stara imena

Novi francoski premier Francois Bayrou je razkril sestavo svoje ministrske ekipe, poročajo francoski mediji. Svoje položaje bo ohranilo več ministrov odhajajoče vlade, med njimi notranji minister Bruno Retailleau, zunanji minister Jean-Noel Barrot in obrambni minister Sebastien Lecornu. V novi vladi bosta tudi dva nekdanja premierja.

Nova francoska vlada bo imela 15 ministrov, med njimi sedem žensk in osem moških, navajata francoski časnik Le Figaro in francoska tiskovna agencija AFP.

Svoje položaje bodo obdržali notranji minister Bruno Retailleau iz vrst desnih Republikancev, zunanji minister Jean-Noel Barrot iz Bayroujevega sredinskega Demokratičnega gibanja (MoDem) in obrambni minister Sebastien Lecornu, ki je zaveznik predsednika Emmanuela Macrona.

V vladi bosta tudi dva nekdanja premierja. Elisabeth Borne, ki je položaj predsednice vlade zasedala od maja 2022 do januarja letos, bo v novi vladi postala ministrica za izobraževanje. Nekdanji premier Manuel Valls, ki je bil na položaju med letoma 2014 in 2016 pod predsednikom Francoisom Hollandom, pa bo prevzel položaj ministra za francoska čezmorska ozemlja.

Nekdanji notranji minister Gerald Darmanin bo vodil ministrstvo za pravosodje, vodenje ministrstva za gospodarstvo pa bo prevzel Eric Lombard - dosedanji direktor depozitnega in konsignacijskega urada, ki ga pogosto imenujejo tudi investicijska veja francoske države.

Enako kot Retailleau, Barrot in Lecornu bo svoj položaj obdržala tudi ministrica za kulturo Rachida Dati, do zamenjav v primerjavi z odhajajočo vlado pa bo prišlo na nekaterih drugih položajih, denimo na čelu ministrstev za šport, za kmetijstvo in za delo.

Bayrou je svojo novo ministrsko ekipo imenoval skoraj tri tedne po izglasovanju nezaupnice vladi nekdanjega premierja Michela Barnierja, ki od takrat opravlja tekoče posle. Novi predsednik vlade bo svojo prvo sejo po napovedih vodil 3. januarja.

Novo francosko vlado, ki mora še sprejeti proračun za prihodnje leto, sicer enako kot odhajajočo čakajo številne preizkušnje. Tudi nad Bayroujevo ministrsko ekipo namreč visi grožnja nezaupnice v parlamentu, kjer noben od osrednjih blokov nima absolutne večine.