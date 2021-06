Do 99 pogrešanih v porušeni hiši v Miamiju

Stanovalci so se do nesreče veselili lepega razgleda. Foto Joe Raedle/Afp

Pogled z zraka na predel Miamija Surfside, kjer stoji prizadeta stanovanjska hiša. Foto Joe Raedle/Afp

V floridskem Miamiju še vedno pogrešajo 99 ljudi, potem ko je sesutje dvanajst nadstropne zgradbe, ki se je v zgodnjem jutru pogreznila vase, že zahtevale eno žrtev. V četrtek popoldne so uspešno identificirali 53 stanovalcev, tudi njimi fanta, ki so ga med rotenjem, naj ga ne pustijo samega, pred kamerami potegnili izpod ruševin.Reševalci ne vedo, ali so bili vsi prijavljeni stanovalci v zgradbi, saj je prebivanje na Floridi pogosto sezonsko, s psi sledniki, bagri in drugimi stroji še vedno prizadevajo odkriti vse prizadete. Od 136 stanovanj, od katerih so najdražja vredna tudi do dveh milijonov dolarjev, jih je zdaj več kot petdeset popolnoma uničenih, v sesutem delu zgradbe naj bi prebivala tudi svakinja paragvajskega predsednika. V četrtek zvečer so jo skupaj z družino še vedno pogrešali.Luksuzna stanovanjska stavba Champlain Towers South leži le nekaj ulic od stanovanja hčere nekdanjega predsednika, njenega možain otrok. Po medijskih poročilih so trdnost zgradbe zadnjič preverjali po izgradnji leta 1981 in so jo pravkar nameravali spet, najeli so inženirje za spremembe električne napeljave in drugih struktur. Popravili so že streho in preiskovalce bo zdaj zagotovo zanimalo, ali so ta dela preveč obremenila vso zgradbo, čeprav je slišati tudi domneve o spornih popravilih v soseščini.