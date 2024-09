V Rafi na jugu Gaze ubiti štirje izraelski vojaki

Med operacijami v mestu Rafa na skrajnem jugu Gaze so bili v torek ubiti štirje pripadniki izraelskih sil, najmanj pet jih je bilo ranjenih, je danes sporočila izraelska vojska. S tem je skupno število ubitih izraelskih vojakov med vojno v Gazi naraslo na 348, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vojaki so umrli domnevno v eksploziji v eni od stavb v Rafi, kjer so po navedbah izraelskega portala Ynet iskali orožje in strelivo.

Med mrtvimi je tudi 20-letna vojaška bolničarka, ki je tako postala prva izraelska vojakinja, ubita med več kot 11-mesečno ofenzivo v enklavi. Med ranjenimi so trije v kritičnem stanju.

Skupno število smrtnih žrtev v izraelski vojski od začetka ofenzive v enklavi je s tem naraslo na 348. Na palestinski strani je bilo medtem od 7. oktobra po podatkih zdravstvenih oblasti v Gazi ubitih najmanj 41.250 ljudi. Ranjenih je bilo več kot 95.300.