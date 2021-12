V Sloveniji se začenja cepljenje mlajših otrok

08.04 Norveška zaradi omikrona omejuje prodajo alkohola

Da bi omejili širjenje nove koronavirusne različice omikron, na Norveškem zaostrujejo ukrepe. Vlada je v ponedeljek odločila, da restavracije, hoteli in lokali najmanj štiri tedne ne bodo smeli streči alkohola. Ukrepe so zaostrili tudi na področju javnih prireditev in kulture, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V okviru novih ukrepov priporočajo delo od doma za vse, ki ga lahko izvajajo, univerze pa naj izvajajo pouk na daljavo. Razširili so tudi območja, kjer je obvezna maska. Ukrepi bodo začeli veljati v sredo in bodo predvidoma trajali štiri tedne. Zaostritev ukrepov sledi opozorilom norveškega urada za javno zdravje FHI, da bi lahko omikron resno poslabšal epidemiološke razmere. Različica bo namreč že v kratkem postala dominantna, še ta mesec pa pričakujejo nov val okužb in hospitalizacij.

07.44 Kalifornija v zaprtih javnih prostorih uvaja maske

Ameriška zvezna država Kalifornija zaradi vse večjega števila novih okužb s koronavirusom znova uvaja zaščitne maske. Od srede bo maska obvezna v notranjosti vseh javnih prostorov. Ukrep bo veljal tudi za polno cepljene, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Maske bodo po trenutnih načrtih obvezne do 15. januarja, so v ponedeljek sporočile pristojne oblasti. Od zahvalnega dneva konec novembra v Kaliforniji zaznavajo porast števila okužb, veča se tudi število hospitalizacij zaradi covida-19. V povprečju so v zadnjih sedmih dnevih na dan potrdili po 6381 okužb, kar je 53 odstotkov več kot pred 14 dnevi. Sedemdnevno povprečje v bolnišnicah je 3774 bolnikov, kar je devet odstotkov več kot pred 14 dnevi, je razvidno iz podatkov časnika New York Times.

07.35 Novi Južni Wales za odpravo omejitev za necepljene

Število primerov okužb s covidom-19 se v najbolj naseljeni avstralski zvezni državi Novi Južni Wales še naprej povečuje, vendar se je državna vlada kljub temu zavezala svojemu načrtu za odpravo omejitev za necepljene prebivalce od srede, poroča britanski Guardian. V torek so v tej zvezni državi potrdili 804 nove primere okužbe, kar je precejšen skok v primerjavi s prejšnjimi dnevi. Vendar je vlada vztrajala, da je preučila vse možnosti in se zavezala, da bo v sredo ublažila omejitve, da bi državo vrnila »nazaj v polno normalno življenje«, poroča AAP. Od srede dalje bodo necepljene osebe spet lahko šle v lokale, kavarne, telovadnice in trgovine, razrahljale se bodo tudi omejitve glede nošenja mask. Zdravstveni minister NSW Brad Hazzard je sicer opozoril, da se bo število primerov, ko se bodo začeli »mešati cepljeni z necepljenimi, še povečalo. To je skrb vzbujajoče, ker to pritiska na naše zdravnike in medicinske sestre ter na naš zdravstveni sistem.«

FOTO: Loren Elliott/Reuters

07.00 Kitajska poroča o prvem primeru omikrona

Celinska Kitajska je poročala o svojem prvem primeru okužbe z različico omikron v severnem mestu Tjanjin, se pa vzhodna provinca Zhejiang v zadnjih tednih bori z naraščanjem števila novih okužb z različico delta, poroča Guardian. Kitajske oblasti so poročale, da je bil primer omikrona odkrit pri povratniku iz tujine, ki ob prihodu 9. decembra ni kazal nobenih simptomov. Bolnik je zdaj v karanteni in se zdravi v bolnišnici. Vzhodna kitajska provinca Zhejiang, to je provinca s 65 milijoni prebivalcev, se letos sooča s prvim domačim izbruhom covida-19. Med 80 novimi lokalno prenesenimi primeri s simptomi na celinski Kitajski 12. decembra jih je bilo 74 ugotovljenih v Zhejiangu. Oktobra je provinca poročala o le enem lokalnem primeru. Zaradi izbruha v Zhejiangu, kjer domuje velikan e-trgovine Alibaba, je več kot ducat podjetij, ki kotirajo na borzi, v ponedeljek ustavilo proizvodnjo. Njihove delnice so zaradi tega močno padle.

FOTO: Aly Song/Reuters

06.00 Danes začetek cepljenja otrok

Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ je včeraj sprejela predlog stališča pediatrične stroke, da se cepljenje proti covidu-19 posebej priporoča otrokom od pet do 11 let s kroničnimi boleznimi in tistim, ki so v stiku z osebami s tveganjem za hujši potek covida-19 in jih ni mogoče učinkovito zaščititi s cepljenjem. Kot je povedal pediater Denis Baš, je pediatrična stroka oblikovala tudi stališče, da je cepljenje proti covidu-19 smiselno in varno tudi za preostale otroke med petim in enajstim letom starosti, saj tudi pri njih učinkovito preprečuje okužbo in zmanjšuje možnost hujšega poteka bolezni in zapletov, s tem pa bodo tudi zmanjšali širjenje okužb in otrokom omogočili normalno šolanje. Tudi to je podprla posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Cepljenje otrok bi se po Baševih navedbah lahko začelo danes, ko bo na cepilna mesta prispelo tudi cepivo za otroke. To je prilagojeno za otroke z manjšimi in manj koncentriranimi odmerki. V eni viali cepiva za mlajše otroke je na voljo deset odmerkov.

05.00 Fed pred odločitvijo o pospešku ukinjanja izrednega programa pomoči

Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) bo po mnenju večine analitikov v ZDA po decembrskem zasedanju, ki se začenja danes, pospešil ukinjanje izrednega programa pomoči gospodarstvu zaradi pandemije covida-19. Razlog je visoka stopnja inflacije. Visoka stopnja inflacije, ki je novembra na letni ravni znašala 6,8 odstotka, kar je največ v zadnjih štirih desetletjih, je presenetila centralne bankirje. Predsednik Feda Jerome Powell je v začetku meseca v kongresu napovedal, da bo treba upokojiti izraz »prehodne narave«, s katerim je Fed doslej označeval povišano stopnjo inflacije.

Inflacija raste zaradi hitrega gospodarskega okrevanja po odpravi ukrepov proti širjenju covida-19, ki so lani takoj po marčnem izbruhu ohromili gospodarstvo. Ponudba ne dohaja velikega povpraševanja, kar povzroča ozka grla, zaradi katerih rastejo cene.