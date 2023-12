V šoli ne bo več prostora za pametne telefone

V nadaljevanju preberite:

Mobilnim telefonom bi lahko v španskih šolah kmalu odklenkalo. Ministrstvo za izobraževanje je ta teden napovedalo, da bo regionalnim vladam – področje šolstva je v državi decentralizirano – predlagalo prepoved pametnih naprav v osnovnih in omejitev njihove uporabe v srednjih šolah.

Če bo predlog sprejet, bodo mobilniki v primarnem izobraževanju, ki v Španiji traja od šestega do dvanajstega leta, prepovedani, vključno z odmori in časom za malico, v srednjih šolah pa bodo telefon lahko vzeli v roke le pod nadzorom učiteljev, ko bodo ti presodili, da je to neizbežno za pouk.

Kakor je sredi tedna pojasnila pristojna ministrica iz vrst vladajoče socialistične stranke (PSOE) Pilar Alegría, se bodo po novem letu sestali vsi socialni akterji, predstavniki nacionalne vlade in avtonomnih skupnosti, da bi poskušali sprejeti državni pakt, »rešitev, o kateri bi se vsi strinjali« in ki bi omogočila »ureditev« uporabe mobilnih telefonov v izobraževalnih centrih.