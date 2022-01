V Srbiji danes o ustavnih spremembah

V Srbiji danes poteka referendum o ustavnih spremembah na področju pravosodja, h katerim se je država zavezala v procesu približevanja Evropski uniji. Predstavniki oblasti so volivce pozivali k podpori ustavnih dopolnil, ker da bodo odpravili vpliv politike pri imenovanju sodnikov in tožilcev. Večina opozicije jim nasprotuje.

Vprašanje, na katero bodo volivci odgovorili z da ali ne, se glasi, ali so za potrditev akta o spremembi ustave. Gre za ustavna dopolnila, ki jih je novembra lani sprejel parlament, zadevajo pa samo imenovanje sodnikov in tožilcev.

Spremembe je že podprl parlament, v katerem ima Srbska napredna stranka pod vodstvom srbskega predsednika Aleksandra Vučića z zaveznicami absolutno večino in v bistvu od volitev junija 2020 nima opozicije. Ta pa vseeno opozarja, da predlagana ustavna dopolnila ne bodo prinesla sprememb, saj da ima politika v rokah sodnike in tožilce. Neodvisni mediji v regiji objavljajo tudi ankete med prebivalci, ki kažejo, da niso seznanjeni z vsebino sprememb.

Po poročanju Radia Svobodna Evropa sodnikov in tožilcev ne bi več izbirali v parlamentu, ampak dva neodvisna organa - sodnike visoki sodni svet, tožilce pa visoki tožilski svet. Sodni svet, ki sicer že obstaja, bo imel novo sestavo. Tvorilo ga bo šest sodnikov, ki jih bodo izbrali sodniki med seboj, in štirje ugledni pravniki, ki jih bodo izbrali poslanci z dvotretjinsko večino in predsednik vrhovnega sodišča.

Sodnike so v skladu s sedanjo ustavo, sprejeto leta 2006, izbirali poslanci za poskusni triletni mandat, nato pa visoki sodni svet za stalni mandat. Z dopolnili bodo odpravili tudi poskusni mandat.

Doslej so tožilce izbirali na predlog vlade

Visoki tožilski svet, ki bo izbiral tožilce, bo nadomestil sedanji državni tožilski svet. Pet njegovih članov bodo izbrali tožilci, štiri pa poslanci z dvotretjinsko večino na predlog pristojnega odbora. Člana sveta pa bosta po funkciji tudi vrhovni javni tožilec in pravosodni minister.

Doslej so tožilce izbirali v parlamentu na predlog vlade. To pomeni, da so poslanci, ki so tudi člani političnih strank, posredno ali neposredno izbirali člane dveh pravosodnih organov, čeprav ustava določa neodvisnost sodstva, izpostavlja Radio Svobodna Evropa.

Beneška komisija, svetovalno telo Sveta Evrope za ustavna vprašanja, je ocenila, da so v ustavnih dopolnilih večinoma upoštevali njihova priporočila, a je vztrajala pri potrebi po zmanjšanju tveganj za politizacijo obeh svetov, še navaja Radio Svobodna Evropa. Predlagane spremembe so pozdravili tudi v EU, vendar pa le redki strokovnjaki verjamejo, da bodo čudežno odpravile dolgoletno prakso vmešavanja srbske politične elite v delo pravosodja, navaja portal Balkaninsight.

Incident na Kosovu

Referendum bo potekal, čeprav se tako kot drugod v Evropi tudi v Srbiji zaradi bolj nalezljive koronavirusne različice omikron soočajo z izrednim naraščanju okužb z novim koronavirusom in so minuli teden v enem dnevu potrdili rekordnih skoraj 14.000 novih okužb. Okoli 6,5 milijona volivcev so tako danes povabili na volišča, na katerih bodo veljali epidemiološki ukrepi, kot so razkuževanje, ohranjanje razdalje in nošenje zaščitnih mask. Odprta bodo od 7. do 20. ure.

To je sicer prvi referendum, ki poteka v skladu z novembra lani sprejetim novim zakonom o referendumu, s katerim za veljavnost referenduma ni več potrebna več kot 50-odstotna udeležba volivcev.

Dan pred referendumom je zaznamoval incident na Kosovu, kjer je tamkajšnja policija zasegla volilni material, ki ga je srbska volilna komisija v petek pripeljala na Kosovo. Pridržali so tudi koordinatorja volilne komisije in voznike, ki pa so jih kasneje izpustili. Kosovska skupščina je poleg tega sprejela resolucijo proti organizaciji referenduma na Kosovu.