V stampedu v Indiji umrlo najmanj 18 ljudi

Na železniški postaji v indijski prestolnici New Delhi je množica, ki je ob hindujskem romarskem prazniku Kumbh Mela skušala ujeti vlake za mesto Prayagraj, v soboto zvečer do smrti poteptala najmanj 18 ljudi. Še enajst ljudi je poškodovanih, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Med smrtnimi žrtvami po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prevladujejo ženske in otroci.

Minister za železnice Ashwini Vaishnaw je odredil preiskavo o vzroku incidenta. Predsednik vlade Narendra Modi pa je na omrežju X izrazil sožalje s svojci žrtev ter poškodovanim zaželel čim prejšnje okrevanje.

Kumbh Mela, ki traja šest tednov, je največji hindujski romarski praznik. Vsaka tri leta izmenično poteka v enem od štirih indijskih mest. Vsakih 12 let v tem ciklu se odvija v Prayagraju v zvezni državi Utar Pradeš na severu Indije in nosi oznako »maha« ali velik, saj velja, da je njegov čas bolj ugoden in pritegne največ vernikov.

Po navedbah indijskih oblasti, na katere se sklicuje AFP, je letošnji verski festival, ki se je začel januarja, doslej obiskalo že okoli 500 milijonov vernikov.

Prayagraj, nekoč znan kot Allahabad, leži na bregovih treh svetih rek Ganges, Jamuna in mitološke Sarasvati. Prav njihovo sotočje je za hindujce še posebej sveto, saj so prepričani, da jim kopanje v njem v času festivala Kumbh Mela lahko pomaga, da se očistijo grehov in dočakajo odrešitev s končanjem ciklov ponovnih rojstev.

Na romarskem prazniku Kumbh Mela, ki privabi več deset milijonov hindujskih vernikov, se je v preteklosti zgodilo že več nesreč, povezanih z velikim številom ljudi. Med drugim konec januarja, ko je v stampedu v Prayagraju umrlo 30 ljudi.