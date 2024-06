V Izraelu znova množični protivladni protesti

V Izraelu se je v soboto zvečer znova zbralo več deset tisoč ljudi na protestih proti vladi Benjamina Netanjahuja in zahtevali dogovor o izpustitvi talcev, ki so še v Gazi. Protest v Tel Avivu naj bi bil po oceni organizatorjev največji doslej, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Tel Avivu se je po navedbah organizatorjev zbralo okoli 150.000 ljudi, ki so med drugim imeli na plakatih napise »Ustavite vojno« in »Minister za zločine«.

Protestniki so se zbrali še v več drugih mestih, med drugim v Jeruzalemu in Hajfi. Zahtevajo dogovor o izpustitvi preostalih talcev, ki še ostajajo v rokah palestinskih skupin, in predčasne volitve.

ZDA, Katar in Egipt sicer nadaljujejo posredovanje med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, da bi se doseglo dogovor o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev v zameno za palestinske zapornike, a pri tem zaenkrat niso uspešni.