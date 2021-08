V veljavo so stopile nove mejne vrednosti svinca v živilih

Danes so stopile v veljavo nove znižane mejne vrednosti svinca v živilih, kot so vino, sol, začimbe in hrana za dojenčke. V torek bodo začele veljati še nove mejne vrednosti kadmija v nekateri zelenjavi, sadju, žitaricah in oljnicah. Evropska komisija želi s tem dodatno zmanjšati prisotnost rakotvornih snovi v živilih.



Svinec in kadmij sta strupeni rakotvorni snovi. Novi standardi temeljijo na svežih podatkih, ki kažejo, da ni praga, pod katerim je mogoče varno izključiti škodo za zdravje ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Evropska agencija za varnost hrane je nedavno izrazila tudi zaskrbljenost, da lahko trenutna prehranska izpostavljenost svincu vpliva na nevrološki razvoj plodov, dojenčkov in otrok.



Sorazmerno visoke ravni svinca so odkrili v algah, ribah, morskih sadežih in prehranskih dopolnilih.



Nemško okoljsko ministrstvo je sporočilo, da lahko tudi druga živila, kot so žitni izdelki ali zelenjava, pomembno prispevajo k vnosu svinca, čeprav ga vsebujejo razmeroma malo. Ljudje namreč tovrstne izdelke zaužijejo v velikih količinah.



Za večino vrst soli bo po novih pravilih veljal največ en miligram svinca na kilogram.



Kadmij vstopa v okolje zlasti s postopki zgorevanja ali iz blata iz čistilnih naprav, v tla pa lahko vstopa tudi s fosfatnim gnojenjem, še navaja dpa.



Proizvodi, ki presegajo nove meje, a so že na trgu, bodo lahko na policah do konca februarja.

