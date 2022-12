V Washingtonu potrdili preboj kalifornijskih znanstvenikov

V nadaljevanju preberite:

Hrepenenje po neskončnih količinah čiste in vsem dostopne energije je staro kot človeštvo, a so jedrsko fuzijo na Soncu in drugih zvezdah odkrili šele pred stoletjem, v laboratorijih v ZDA in po svetu pa jo poskušajo ponoviti šele dobrega pol stoletja. Pri National Ignition Facility kalifornijske raziskovalne ustanove Lawrence Livermore National Lab so petega decembra z enim največjih laserjev na svetu za kratek čas ustvarili zlitje vodikovih atomov, ki je za milijardinko sekunde ustvarilo več energije od porabljene. Da je to mogoče, so spoznali že avgusta.