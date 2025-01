V zadnjih ruskih napadih v Ukrajini najmanj dva mrtva

Ruske sile so danes sporočile še, da so njihovi sistemi zračne obrambe v soboto sestrelili osem raket atacms ameriške izdelave in 72 ukrajinskih dronov.

Galerija Svitlana Vlasik pred ruševinami domače hiše v Černihivu, ki je bila uničena v raketnem napadu ruske vojske. FOTO: Maksim Kiška/Reuters

STA

V ruskih napadih na Ukrajino sta v petek po navedbah tamkajšnjih oblasti umrla najmanj dva človeka, več ljudi je bilo ranjenih. Ukrajinski blogerji medtem poročajo o ruskem napredovanju na vzhodni fronti, Rusija pa je danes sporočila, da je sestrelila osem ameriških raket atacms, poročajo tuje tiskovne agencije. V ruskem napadu z droni v bližini Kijeva je bil ponoči ubit civilist, več ljudi je bilo ranjenih. Poškodovanih je tudi več stavb, je v petek po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil regionalni vojaški guverner Mikola Kalašnik. Župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko je sporočil, da je zračni obrambi uspelo zaščititi Kijev pred večjo škodo. Čeprav so na dve soseski padli ostanki sestreljenih dronov, po njegovih besedah nihče ni bil poškodovan. Raketni napad je pozno v petek zahteval smrtno žrtev tudi v ukrajinskem mestu Černihiv, ki leži približno 150 kilometrov severno od Kijeva in manj kot 65 kilometrov od meje z Rusijo. Še štirje ljudje so bili ranjeni, poškodovani sta tudi dve stanovanjski stavbi. Uničene stanovanjske stavbe v mestu Černihiv. FOTO: Maksim Kiška/Reuters Ruske sile medtem še naprej napadajo ukrajinsko mesto Pokrovsk v vzhodni regiji Doneck, da bi ga obkolile z juga in ukrajinske enote odrezale od oskrbovalnih poti. Ruska vojska je v zadnjih dneh zavzela še tri vasi v bližini Pokrovska, po poročanju dpa pišejo ukrajinski vojaški blogerji. Zavzetje tega cestnega in železniškega vozlišča v regiji Doneck bi lahko povzročilo resne težave za ukrajinsko vojsko na vzhodni fronti. Ruske sile so danes sporočile še, da so njihovi sistemi zračne obrambe v soboto sestrelili osem raket atacms ameriške izdelave in 72 ukrajinskih dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »3. januarja je bil z ukrajinskega ozemlja izveden poskus raketnega napada na regijo Belgorod z uporabo operativno-taktičnih raket atacms ameriške izdelave. Na ta dejanja režima v Kijevu, ki ga podpirajo zahodni kuratorji, se bomo odzvali s povračilnimi ukrepi,« je ob tem sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Potem ko je vlada odhajajočega ameriškega predsednika Joeja Bidna novembra Ukrajini dobavila rakete dolgega dosega atacms, je Moskva opozorila, da bi ob nadaljnji uporabi teh raket za napade na rusko ozemlje lahko sprožila napad s hipersoničnimi balističnimi raketami na središče Kijeva.