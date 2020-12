V ZDA se bo začelo cepljenje proti covidu-19

8.32 Potovalni mehurček Avstralije in Nove Zelandije

Iz Nove Zelandije, ki se je novemu koronavirusu med drugim zoperstavila z zelo omejenimi možnostmi za vstop v državo, so sporočili, da bodo v prvem četrtletju 2021 oblikovali tako imenovani »potovalni mehurček« z Avstralijo, navaja Reuters. Osebam, ki v Avstralijo pripotujejo iz Nove Zelandije, ni treba v izolacijo, po novem letu pa v izolacijo ne bo treba niti osebam, ki na Novo Zelandijo pripotujejo iz Avstralije. Tudi sicer za vstop v Avstralijo veljajo stroge omejitve – poleg oseb iz Nove Zelandije lahko v državo pripotujejo le Avstralci, ki se vračajo iz tujine. Ka. M.Trenutni protikoronski ukrepi veljajo še danes, saj je vlada v nedeljo za torek napovedala njihovo začasno delno omilitev. Do 23. decembra bo med drugim v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. Dodatna pojasnila o omilitvah in odzive nanje je pričakovati danes.V osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški in gorenjski statistični regiji bo uporabnikom aplikacije #Ostanizdrav od torka do 23. decembra dovoljeno gibanje zunaj občine prebivališča. Gibanje je tako omejeno na območje celotne regije, kjer imajo osebe prebivališča, in ne več na posamezno občino, je vlada sporočila na twitterju. Pogoj je, da ima oseba na mobilnem telefonu naloženo in stalno aktivirano mobilno aplikacijo #OstaniZdrav. Izjema velja tudi za športno-rekreativne dejavnosti.V teh regijah se odpirajo tudi trgovine z obleko, obutvijo in športno opremo ter avtosaloni.V ZDA bodo danes začeli množično cepiti proti covidu-19 s cepivom, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški Biontech. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v petek izdala dovoljenje za izredno uporabo cepiva, prvih 2,9 milijona odmerkov pa so v nedeljo začeli razpošiljati po vseh zveznih državah. Več kot sto bolnišnic in drugih distribucijskih centrov naj bi do srede prejelo cepivo, s katerim bodo v ZDA, ki velja za najhuje prizadeto državo v pandemiji covida-19, cepili skoraj tri milijone ljudi. Iz FDA so sporočili, da se cepivo lahko uporablja za starejše od 16 let, odsvetuje pa se cepljenje oseb, ki imajo zgodovino hudih alergijskih reakcij. Prav tako morajo biti mesta za cepljenje opremljena z ustrezno zdravstveno opremo za odgovor na alergijske reakcije.Ameriški mediji so poročali, da naj bi med prvimi cepili ameriškega predsednikain njegove tesne sodelavce. Po poročanju Bloomberga naj bi Trumpa cepili že danes, cepljenje predstavnikov njegove administracije pa bi izvedli v desetih dneh, da bi tako zagotovili, da ključni člani ne bodo hkrati imeli morebitnih stranskih učinkov cepiva. Načrt naj bi potrdil tudi tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnostTrump je v nedeljo zvečer zatrdil, da ni predvideno, da bi bil cepljen proti covidu-19, da pa upa, da se bo cepil ob primernem času.V ZDA so od začetka pandemije potrdili že več kot 16 milijonov okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa. V absolutnih številkah je to več kot v katerikoli drugi državi na svetu. V zadnjih petih dneh so potrdili 1,1 milijona okužb. Število smrti zaradi covida-19 se približuje številki 300.000. V soboto so potrdili 2368 smrti, v petek pa več kot 3300. Doslej je v ZDA umrlo 297.843 bolnikov s covidom-19.Ljubljanski mestni svetniki se bodo danes lotili predloga strategije razvoja turizma med letoma 2021 in 2027, v kateri so začrtali smernice za okrevanje panoge, ki jo je pandemija covida-19 močno prizadela. V Turizmu Ljubljana med drugim ciljajo na povečanje obiska prestolnice zunaj glavne sezone, kar bi dosegli tudi z obogateno turistično ponudbo.