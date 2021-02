9.27 V četrtek 912 novih okužb s koronavirusom

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v četrtek v Sloveniji opravili 4.484 PCR testov in 20.446 hitrih antigenskih testov ter potrdili 912 novih okužb. Delež pozitivnih na PCR testih je bil 20,3-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 10.614. 7-dnevno povprečje okuženih je v četrtek znašalo 768,1.V ZDA je v četrtek število smrtnih primerov zaradi covida-19 po več kot tednu dni spet naraslo čez 30000. Po podatkih ameriške univerza Johnsa Hopkinsa so hkrati potrdili okoli 74.000 novih okužb z novim koronavirusom. V ZDA so doslej potrdili približno 28,4 milijona okužb s sars-cov-2. Umrlo je več kot 508.000 covidnih bolnikov. ZDA so pred nekaj dnevi obeležile žalostno prelomnico 500.000 smrti zaradi novega koronavirusa. Predsednikpa je v četrtek obeležil dejstvo, da so doslej od njegove prisege na položaj 20. januarja proti covidu-19 cepili 50 milijonov ljudi, od tega 20 milijonov z dvema odmerkoma cepiva Pfizerja ali Moderne. »Več ljudi se bo cepilo, hitreje bomo premagali pandemijo. Smo že na polovici poti. 50 milijonov cepljenj v 37 dneh. To je več tednov hitreje od časovnice,« je dejal Biden, ki si je za cilj zadal 100 milijonov cepljenj v prvih 100 dneh vladanja. Kot kaže, bo ta cilj sedaj presežen. Biden je dodal, da bo v 60 do 90 dneh v ZDA na voljo dovolj cepiva, da se bo cepil vsak, ki si to želi. Veliko si jih v ZDA tega sicer ne želi in Biden namerava sprožiti kampanjo osveščanja o cepljenju, saj želi, da se cepi 80 odstotkov prebivalstva in na tak način doseže tako imenovana čredna imunost, ko se virus več ne bo širil. Predsednik ZDA si bo danes v Houstonu ogledal tamkajšnji vojaški objekt za množično cepljenje, ki je eden od 100, ki jih njegova vlada odpira po ZDA. Konec tedna ali v začetku prihodnjega v ZDA tudi pričakujejo zeleno luč ameriške uprave za hrano in zdravila za cepivo proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson.Biden je v četrtek prav tako pozval guvernerje ameriških zveznih držav, naj mu pomagajo pri prepričevanju republikanskih kongresnikov za potrditev 1900 milijard dolarjev vrednega stimulacijskega paketa za boj proti covidu-19, ki obsega pomoč ekonomiji, posameznikom in zveznim državam ZDA. Republikanci so enotno proti pomoči, ki pa jo glede na ankete podpira več kot 70 odstotkov prebivalcev ZDA.