Izrael načrtuje nove naselbine na zasedenem Zahodnem bregu

Palestinci na Zahodnem bregu so redno podvrženi nasilju naseljencev in izraelskih sil, razmere pa so še bolj zaostrene od začetka vojne v Gazi oktobra 2023.

Galerija Palestinci na Zahodnem bregu so redno podvrženi nasilju naseljencev in izraelskih sil. FOTO: Zain Jaafar/AFP

STA