Več kot triletni zapor za Trumpovega »šamana«

Tako imenovani šaman skrajno desnega ameriškega gibanja QAnon, ki je med vdorom privržencev nekdanjega republikanskega Donalda Trumpa na Kapitolski grič z rogovoma na krznenem pokrivalu in razgaljenim oprsjem paradiral po kongresu, je dobil več kot tri leta zaporne kazni. 34-letni Jacob Chansley iz Phoenixa naj bi imel duševne težave, a zvezno sodišče nakazuje odločen obračun z nasprotniki potrditve elektorske zmage demokratskega predsednika Joeja Bidna 6. januarja.

Šaman obžaluje svoje dejanje. FOTO: Cheney Orr/Reuters

Chansleyu bodo nedvomno sledili mnogi drugi, saj so aretirali in obtožili skoraj sedemsto ljudi. Nasilni med njimi lahko pričakujejo še posebej visoke kazni, po prepričanju desne strani ameriškega političnega prizorišča pa je tudi nesojeni šaman dobil zelo visoko v primerjavi z nasilneži ob robu gibanja »Črna življenja so pomembna«. Nekdanji igralec in vojak je sodelovanje pri vdoru že obžaloval, zdaj pa zavrača tudi Trumpa.

To ni mogoče reči za republikanskega političnega stratega Steva Bannona, ki bi ga kongresni preiskovalci tudi radi izprašali zaradi suma delovanja iz ozadja. Nekdanji svetovalec prejšnjega republikanskega predsednika minuli teden ni prišel na kongresno zaslišanje in je zato moral v ponedeljek na policijsko, a zanika kazensko odgovornost. Tako kot nekdanji Trumpov šef kabineta Mark Meadows se sklicuje na pravico predsednika države in njegovega najbližjega kroga do zaščite pred tožbami.

Trumpov strateg Steve Bannon noče sodelovati s kongresnimi preiskovalci vdora. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Bannon je namesto tega obtožil demokratskega predsednika Bidna, da naj bi pravosodnemu ministru Merricku Garlandu ukazal preiskavo proti njemu. Napovedal je ofenzivo. Pristransko preiskavo dogodkov s 6. januarja očita tudi velika večina republikanskih kongresnikov.