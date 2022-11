Velesili gradita štiripasovnico do pekla

V nadaljevanju preberite:

Kmalu po tem, ko je bilo jasno, kako nevaren je koronavirus sars-cov-2, mi je ameriška znanstvenica in novinarka Laurie Garrett v intervjuju dejala, da je katastrofo mogoče preprečiti le, če se bodo povezale največje sile na svetu, ZDA in Kitajska, ter si med seboj enakopravno razdelile odgovornost in breme zaščite človeštva pred smrtonosno okužbo. A to se ni zgodilo.

Prav tako že dolgo vemo, da je edino upanje za naš planet, ki so ga zajele podnebne spremembe, sodelovanje med največjimi onesnaževalkami Zemlje. To so prav tako Kitajska in ZDA. Namesto da bi tekmovale, katera bo več naredila za upočasnitev segrevanja, so te države že na začetku letne podnebne konference v Šarm el Šejku izmenjale obtožbe, ki nikomur ne koristijo.

»Kitajska in ZDA so razvile dobro sodelovanje na področju podnebnih sprememb in si skupaj prizadevale za to, da bi pariški sporazum obrodil sadove,« je kitajsko zunanje ministrstvo sporočilo na začetku konference Cop27. »Toda kitajsko-ameriško podnebno sodelovanje ne more biti ločeno od širših podnebnih in dvostranskih povezav,« je ministrstvo pojasnilo, zakaj je Peking avgusta odpravil dvostranska srečanja, posvečena boju proti podnebnemu segrevanju, in to neposredno po tem, ko je predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi obiskala Tajvan. »ZDA morajo za to prevzeti odgovornost,« je bilo rečeno na koncu izjave.