Velika skrivnost prebeglega lovca na vohune

Mediji v kitajskem jeziku, ki niso naklonjeni Kitajski, so bili v minulih dneh polni novic o prebegu kitajskega namestnika ministra državne varnosti v ZDA. Dong Jingwei je menda februarja odpotoval prek Tihega oceana iz Hongkonga in v Washingtonu zaprosil za azil.



Po navedbah kitajskih virov se je obrnil na protiobveščevalno službo Pentagona, in prav informacije, ki jih je ponudil o wuhanskem inštitutu za virologijo, so administracijo predsednika Joeja Bidna spodbudile k temu, da je zahtevala podrobno preiskavo izvora koronavirusa in pandemije covida-19. Če bo ta vest potrjena, bo Dong Jingwei edini kitajski funkcionar na tako visoki ravni, ki je pobegnil prek meje.