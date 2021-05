Velika zadrega Benjamina Netanjahuja

V nadaljevanju preberite:

Prekinitev ognja med Izraelom in gibanjem Hamas, ki nadzira območje Gaze, drži. Medtem ko v Izraelu, kjer predsedniku vlade Benjaminu Netanjahuju silovite vojaške operacije, v kateri je bilo ubitih 260 Palestincev (66 otrok) in dvanajst Izraelcev, ni uspelo predstaviti kot zmage, politično vre, na območju opustošene Gaze še vedno vlečejo trupla izpod ruševin, Hamas pa utrjuje svojo poveljniško strukturo, ki je bila med izraelskim bombardiranjem dodobra prerešetana.



Po dogovoru o prekinitvi ognja, pri kateri so glavno vlogo odigrali Egipt, Združene države, Katar in Jordanija, je odprtih veliko vprašanj. Izraelska vojaška operacija namreč na območju Gaze – razen dodatnega uničenja in povečanja človeške tragedije – ni spremenila ničesar: Hamas je, kljub številnim žrtvam v poveljniški strukturi in načetih vojaških zmogljivostih, ohranil, če ne celo utrdil svojo vladavino v največjem odprtem zaporu na svetu, hkrati pa ni doživel vojaškega poraza; nasprotno. Izraelsko bombardiranje bo tako okrepilo njegovo vlogo med Palestinci in mu vrnilo nekaj izgubljenega ugleda v regiji.