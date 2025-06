Velike spremembe pri daljših potovanjih

Časi, ko so zlasti nizkocenovne letalske družbe dodatno zaračunavale ročno prtljago, bi se lahko hitro iztekli, vsaj v Evropski uniji, poroča BBC. Pred dnevi so evropski parlamentarci podprli predlog, po katerem bi potniki na letalo lahko prinesli majhno ročno prtljago, težko do sedem kilogramov, brez stroškov.

Po novih pravilih, ki bi lahko začela veljati že julija, bi lahko vsak potnik na letalo prinesel prtljago, dolgo do 100 centimetrov oziroma, za pod sedež, prtljago dolgo do 40, široko 30 in visoko 15 centimetrov. Brez kakršnega koli stroška. Predlog mora sicer odobriti še 55 odstotkov držav članic, a ko ga potrdijo, bo veljal za vse lete znotraj EU, pa tudi za lete v in iz EU.

Zdaj tudi evropski nizkocenovni letalski prevozniki, kot so EasyJet, RyanAir, Wizz in drugi, pogosto zaračunavajo precejšnje zneske za ročno prtljago, odvisno od njene velikosti in teže. Pri tem so tako natančni, da se čakajoči potniki ob tem že zgražajo, češ, »tule se zapleta za dva kilograma, ko pa se na sedež zraven 50-kilogramskega potnika usede 150 kilogramski potnik, nobenega ne skrbi in tudi ni razlik v cenah«.

Rezultat tega je bil, da je špansko ministrstvo za pravice potrošnikov novembra lani oglobilo pet letalskih družb zaradi nesprejemljivih praks za 179 milijonov evrov. To ter pritisk potrošnikov in potnikov je tlakovalo pot do novih pravil. Ta zdaj vključujejo tudi določilo, da otrokom, starim 12 ali manj let, ni treba dodatno plačati za izbiro sedeža na letalu. Tako bodo družine lahko ceneje potovale skupaj.

Vsi se ne strinjajo z novimi pravili za prtljago, sedeže in odškodnine. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Parlamentarci želijo doseči tudi to, da bodo različni ponudniki letalskih kart potnikom razkrili celotne stroške in tudi pravice, ki jih imajo do povračila stroškov. Ta se širijo še na druge oblike prevoza. Letalski potniki tako ne bodo dobili nadomestila zgolj zaradi zamude povezanega leta, temveč tudi za zamujene druge oblike prevoza, kot je avtobus z letališča. Seveda bo to veljalo ob kupljenih vozovnicah pri istem operaterju potovanj.

Nasprotniki svarijo pred dražjimi vozovnicami

Predlog zveni kot zmaga za potnike, a s tem se ne strinjajo vsi. Letalske družbe opozarjajo, da se bo to počasi preselilo v cene vozovnic, ki bodo potem višje za vse potnike. Drugi kritiki pravijo, da nova pravila pravzaprav zahtevajo od potnikov, da svojo prtljago prinesejo na letalo, saj bo to vključeno v ceno vozovnice.

»Evropski letalski trg je postavljen po izbiri. Siljenje potnikov, da prinesejo svojo prtljago v kabino, jih oropa možnosti in obveže, da plačajo za storitev, ki je mogoče niti ne želijo, je dejal Ourania Georgoutsakou, direktor združenja Letalske družbe za Evropo.