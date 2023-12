Venezuela razglasila zmago na referendumu o priključitvi ozemlja Gvajane

Vlada predsednika Venezuele Nicolasa Madura je v nedeljo razglasila zmago na posvetovalnem referendumu o priključitvi z nafto bogate pokrajine Essequibo, ki pripada Gvajani in o kateri Caracas trdi, da mu je bila nezakonito odvzeta pred več kot sto leti. Referendum je v Gvajani in soseščini povzročil precej zaskrbljenosti.

Referendum je zajemal pet vprašanj, med drugim predlog za ustanovitev zvezne države Gvajana Essequibo in podelitev venezuelskega državljanstva njenim prebivalcem ter zavračanje pristojnosti Meddržavnega sodišča (ICJ) za razsojanje v sporu.

»Gre za veliko zmago glasov na tem posvetovalnem referendumu,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil predsednik državne volilne komisije Elvis Amoroso, ki je dejal, da je za glasovalo 95 odstotkov udeležencev. Po uradnih podatkih se je referenduma udeležilo okrog 10,5 od skupaj 20,7 milijona volilnih upravičencev.

Španska tiskovna agencija EFE je medtem poročala o precej praznih ulicah Caracasa, udeležba pa je bila glede na izjave koordinatorjev po voliščih v prestolnici v nedeljo do 15. ure po krajevnem času menda manj kot 12-odstotna.

Strah pred uporabo vojaške sile

Referendum je sicer nezavezujoč, vlada Nicolasa Madura pa je tudi poudarila, da ne išče opravičila za napad ali priključitev ozemlja. Kljub temu je v Gvajani mnoge strah morebitne uporabe vojaške sile za aneksijo.

Pokrajina Essequibo obsega skoraj 160.000 kvadratnih kilometrov ali dve tretjini ozemlja Gvajane. V njej živi 125.000 prebivalcev oziroma petina celotnega prebivalstva.

Spor o pokrajini traja že od leta 1899, ko je mednarodno arbitražno sodišče območje dodelilo Veliki Britaniji, ki je takrat kot kolonialna oblastnica vladala Gvajani. Venezuela je sodbo vseskozi zavračala in pokrajino obravnavala kot del svojega ozemlja, saj je bila znotraj njenih meja v časih španske kolonialne oblasti.

Spor se je nato znova zaostril septembra, ko je Gvajana organizirala dražbo, na kateri so se naftne družbe potegovale za dovoljenja za raziskovanje v morju ob Essequiboju, in oktobra, ko so v pokrajini odkrili nova nahajališča nafte.

Gvajana je ICJ zaprosila, naj prepreči izvedbo referenduma. Sodišče v Haagu pa je v petek pozvalo venezuelsko vlado, naj se vzdrži kakršnih koli ukrepov, ki bi privedli do sprememb na terenu, vendar referenduma ni omenilo.

Ker pokrajina meji tudi na Brazilijo, so brazilske oblasti že okrepile vojaško prisotnost na severu države. Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je v Dubaju na konferenci COP28 izrazil upanje, da bo prevladala zdrava pamet. »Referendum bo verjetno pripeljal do rezultata, ki ga želi Maduro, vendar svet in Južna Amerika res ne potrebujeta nemirov,« je dejal.