Virus odpira prostor radikalcem

K skrajnim ideologijam se v Jordaniji ne zatekajo več zgolj revni in brezposelni. Kosovo ima precej izkušenj z bolečimi procesi deradikalizacije bojevnikov, ki so se vrnili domov z bojišč v Siriji in Iraku. Slovenija islamskim skrajnežem služi zgolj kot tranzitno območje, čez katerega potujejo ljudje in oprema, česa se moramo bati pri nas?