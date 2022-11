Virus, povezovalec jeze in protestov

V nadaljevanju preberite:

»Xia-tai, xia-tai!« Zahteve »odstopi z oblasti«, ki jo je prejšnji teden vzklikalo na stotine demonstrantov v Šanghaju, ni bilo mogoče nikjer na Kitajskem slišati celotno minulo desetletje, odkar je na oblasti partijski in državni voditelj Xi Jinping. Zdaj je bil poziv k odstopu namenjen njemu osebno, in to glasno, javno in brezkompromisno, čeprav se udeleženci protestov dobro zavedajo, kakšne posledice lahko ima takšno dejanje neposlušnosti.